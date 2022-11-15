Минобороны РФ назвало сообщения о падении «российских» ракет в Польше провокацией и опровергло Фото: Александр КОЦ

В Министерстве обороны РФ отреагировали на появившиеся в польских СМИ заявлениях. В военном ведомстве заявили, что сообщения польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении "российских" ракет на территории страны в районе населенного пункта Пшеводув является провокацией.

- Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения, - заявили в Минобороны России.

Так в ведомстве официально опровергли информацию о падении "российских" ракет в Польше.

Незадолго до этого в ряде польских СМИ публиковали сообщения, в к которых утверждалось, что две ракеты упали на территории Польши. Как уточнила радиостанция ZET, ракеты упали на границе с Украиной в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате случившегося погибли два человека.

После инцидента премьер-министр Польши созвал заседание комитета Совета министров по делам национальной безопасности и обороны. Однако официально причины срочной встречи не раскрываются.