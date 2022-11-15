Минобороны РФ опровергло, что упавшие в Польше ракеты были российскими

Обвинения Польши в адрес России в связи с инцидентом в Пшеводуве являются провокацией, заявили в российском МО. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польская пресса и официальные источники сознательно идут на провокацию в целях эскалации обстановки, заявляя о том, что на территории Польши якобы упали «российские ракеты». Об этом заявило Минобороны РФ, комментируя реакцию Польши на происшествие в населенном пункте Пшеводув во вторник 15 ноября.

«Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки», - сказано в сообщении пресс-службы российского оборонного ведомства.

В МО сообщили, что российские средства поражения не наносили ударов по каким-либо целям, находящимся вблизи украинско-польской границы. Также в Минобороны отметили, что изображенные на опубликованных польскими изданиями фото с места происшествия обломки не могут происходить от российских средств поражения.

Напомним, во вторник 15 ноября в ряде польских СМИ публиковали сообщения, в которых утверждалось, что две ракеты упали на территории Польши. Сообщалось, что ракеты упали на границе с Украиной в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве, в результате случившегося погибли два человека.

Также сообщалось, что премьер-министр Польши созвал заседание комитета Совета министров по делам национальной безопасности и обороны.