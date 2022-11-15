В Стамбуле в районе Фатих взорвался автомобиль

В столице Турции взорвался автомобиль. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мощный взрыв прогремел во вторник 15 ноября в Стамбуле в районе Фатих. СМИ сообщают со ссылкой на очевидцев, что взорвался автомобиль.

Пламя, вырвавшееся из взорвавшейся машины, распространилось на ряд припаркованных рядом автомобилей.

«Пожарные отреагировали на пламя, поднявшееся из автомобилей на улице Коджамустафапаша, и потушили огонь», - сообщает телеканал Haberturk.

По информации телеканала, причина взрыва пока не установлена.

Напомним, 13 ноября в воскресенье власти Стамбула сообщили о гибели четырех человек при взрыве в центре города. Силовики Турции называют произошедшее терактом. Позже количество погибших выросло до шести, а пострадавших - до 81.

В Турции допускают, что за теракт в Стамбуле ответственна запрещенная партия РПК. Турецкие эксперты проанализировали время, место и способ совершения теракта. Подробности здесь на KP.RU.