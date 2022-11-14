В Турции допускают, что за теракт в Стамбуле ответственна запрещенная партия РПК

В Турции допускают, что за теракт в центре Стамбула ответственна запрещенная в стране РПК. Фото: REUTERS

Турецкие эксперты по вопросам безопасности допускают, что за взрыв на центральной улице Стамбула в воскресенье 13 ноября может быть ответственна запрещенная в Турции Рабочая Партия Курдистана.

Так, специалист по вопросам международной безопасности Четинер Четин рассказал телеканалу Habertürk, что время, место и способ совершения теракта могут свидетельствовать о причастности к нему РПК, так как эта организация ранее не раз проводила подобные акции в различных городах страны.

В то же время генерал в отставке Наим Бабюроголу допускает, что, если к теракту причастна РПК, то эта акция является мессенджем в адрес европейских стран, от которых Турция требует выдачи представителей ряда террористических организаций, и в том числе Рабочей Партии Курдистана.

Напомним, 13 ноября в воскресенье власти Стамбула сообщили о гибели четырех человек при взрыве в центре города. Силовики Турции называют произошедшее терактом.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число жертв взрыва в Стамбуле выросло до шести, а число пострадавших до 53 человек.

Вице-президент Турции сообщал, что число пострадавших при взрыве в центре Стамбула выросло до 81.

Также сообщалось, что турецкие силовики рассматривают версию теракта при расследовании взрыва, прогремевшего 13 ноября 2022 года на пешеходной туристической улице Истикляль.