Пентагон призвал не спекулировать на тему статьи устава НАТО о коллективной обороне до выяснения обстоятельств взрывов в Польше

Пентагон призвал не спекулировать на тему 5 статьи Устава НАТО до выяснения обстоятельств инцидента в Польше. Фото: REUTERS

В Пентагоне не собираются обсуждать возможность применимости статьи 5 устава НАТО в контексте инцидента в польском Пшеводуве, который произошел во вторник 15 ноября. Об этом заявил официальный представитель американского военного ведомства Патрик Райдер во время брифинга.

Райдеру был задан вопрос о том, что предполагает политики США и НАТО в контексте подобных происшествий, в частности, может ли идти речь о применении 5 статьи устава Североатлантического альянса.

«Я не буду спекулировать о потенциальных «если» и «когда», я буду руководствоваться фактами. Получим факты и будем отталкиваться от них», - сказал Райдер на брифинге.

Напомним, что пятая статья НАТО предусматривает совместные военные действия ее участников в случае нападения на одну из стран альянса.

во вторник 15 ноября польские СМИ сообщили, что две ракеты упали в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной.

Экстренный службы Польши подтвердили гибель двоих человек в результате взрыва.