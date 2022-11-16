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НовостиВ мире15 ноября 2022 21:15

Польские спасатели сообщили о гибели двоих человек при взрыве на границе с Украиной

Взрыв произошел на зерносушилке в Пшеводуве
Мария ПАВЛОВА
Польские экстренные службы подтвердили гибель двоих человек при взрыве на зерносушилке во вторник 15 ноября.

Польские экстренные службы подтвердили гибель двоих человек при взрыве на зерносушилке во вторник 15 ноября.

Фото: REUTERS

Два человека погибли при взрыве на зерносушилке в Польше в населенном пункте Пшеводув во вторник 15 ноября. Об этом сообщает Radio Lublin со ссылкой на польские экстренные службы.

«Мы получили информацию о взрыве в сушилке зерна. По прибытии информация подтвердилась. Два человека погибли на месте», - сообщил пресс-секретарь местного подразделения пожарно-спасательной службы Мартин Лебедович.

Представитель экстренных служб добавил, что пока нет информации о причинах инцидента.

Ранее польские СМИ сообщили, что две ракеты упали в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной.

Также сообщалось, что премьер-министр Польши созвал заседание комитета Совета министров по делам национальной безопасности и обороны.

Польская сторона выдвинула версию, что упавшие на территории страны ракеты якобы были российскими. Минобороны РФ опровергло эти заявления и назвало обвинения в адрес России провокацией со стороны Польши с целью эскалации.