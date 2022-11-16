Польские спасатели сообщили о гибели двоих человек при взрыве на границе с Украиной

Польские экстренные службы подтвердили гибель двоих человек при взрыве на зерносушилке во вторник 15 ноября. Фото: REUTERS

Два человека погибли при взрыве на зерносушилке в Польше в населенном пункте Пшеводув во вторник 15 ноября. Об этом сообщает Radio Lublin со ссылкой на польские экстренные службы.

«Мы получили информацию о взрыве в сушилке зерна. По прибытии информация подтвердилась. Два человека погибли на месте», - сообщил пресс-секретарь местного подразделения пожарно-спасательной службы Мартин Лебедович.

Представитель экстренных служб добавил, что пока нет информации о причинах инцидента.

Ранее польские СМИ сообщили, что две ракеты упали в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной.

Также сообщалось, что премьер-министр Польши созвал заседание комитета Совета министров по делам национальной безопасности и обороны.

Польская сторона выдвинула версию, что упавшие на территории страны ракеты якобы были российскими. Минобороны РФ опровергло эти заявления и назвало обвинения в адрес России провокацией со стороны Польши с целью эскалации.