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НовостиПолитика15 ноября 2022 23:55

Президент Польши Дуда: нет точных доказательств, кто выпустил упавшую на Пшеводув ракету

Польский лидер предложил дождаться результатов расследования
Мария ПАВЛОВА
Президент Польши Дуда заявил, что не знает, чья ракета стала причиной гибели двоих человек в Люблинском воеводстве.

Президент Польши Дуда заявил, что не знает, чья ракета стала причиной гибели двоих человек в Люблинском воеводстве.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не располагает точными доказательствами того, кто выпустил ракету, упавшую на востоке страны недалеко от польско-украинской границы.

«У нас нет никаких однозначных доказательств того, кто запустил эту ракету», - цитирует ТАСС выступление Дуды на пресс-конференции.

Польский лидер предложил дождаться результатов расследования, чтобы с уверенностью говорить о принадлежности ракеты, в результате взрыва которой погибли два человека в Люблинском воеводстве недалеко от польско-украинской границы. В то же время Дуда подчеркнул, что он склоняется к мнению, что эта ракета якобы могла быть российской.

Напомним, во вторник 15 ноября польские СМИ сообщили, что две ракеты упали в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной.

Экстренные службы Польши подтвердили гибель двоих человек в результате взрыва.

Также сообщалось, что Пентагон призвал не спекулировать на тему статьи устава НАТО о коллективной обороне до выяснения обстоятельств взрывов в Польше.