Президент Польши Дуда: нет точных доказательств, кто выпустил упавшую на Пшеводув ракету

Президент Польши Дуда заявил, что не знает, чья ракета стала причиной гибели двоих человек в Люблинском воеводстве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не располагает точными доказательствами того, кто выпустил ракету, упавшую на востоке страны недалеко от польско-украинской границы.

«У нас нет никаких однозначных доказательств того, кто запустил эту ракету», - цитирует ТАСС выступление Дуды на пресс-конференции.

Польский лидер предложил дождаться результатов расследования, чтобы с уверенностью говорить о принадлежности ракеты, в результате взрыва которой погибли два человека в Люблинском воеводстве недалеко от польско-украинской границы. В то же время Дуда подчеркнул, что он склоняется к мнению, что эта ракета якобы могла быть российской.

Напомним, во вторник 15 ноября польские СМИ сообщили, что две ракеты упали в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной.

Экстренные службы Польши подтвердили гибель двоих человек в результате взрыва.

Также сообщалось, что Пентагон призвал не спекулировать на тему статьи устава НАТО о коллективной обороне до выяснения обстоятельств взрывов в Польше.