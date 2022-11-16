Упавшая в Польшу ракета была выпущена ВСУ, чтобы сбить российскую ракету Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ракета, упавшая ранее на территорию Польши, была выпущена Вооруженными силами Украины (ВСУ) для того, чтобы сбить российскую ракету. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

Как заявляет агентство, предварительные данные говорят о том, что украинская ракета была выпущена для перехвата российской ракеты, целью которой стал один из объектов энергетической инфраструктуры Украины.

«Первоначальные данные указывают на то, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими силами по приближающейся российской ракете», - сказано в публикации.

Ранее агентство говорило о том, речь идет о российской ракете.

Напомним, в минувший вторник, 15 ноября, польские СМИ заявили, что две ракеты упали в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве на украинской границе. Экстренные службы Польши подтвердили гибель двоих человек в результате взрыва.

Как писал сайт KP.RU, Министерство обороны РФ сообщило, что никаких ударов около польской границы не наносилось.