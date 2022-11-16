Эрдоган: данные показывают, что Россия непричастна к падению ракеты в Польше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что данные указывают на непричастность России к инциденту с падением ракеты на территории Польши. Турецкий лидер отметил, что верит позиции Москвы по поводу данного вопроса.

«Для нас важно, что Россия сказала: «Мы здесь ни при чем», - заявил турецкий лидер на пресс-конференции в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20).

Как отметил Эрдоган, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на утренней встрече заявил о необходимости «детально расследовать это происшествие». Турецкий лидер также назвал важным тот факт, что президент США Джо Байден опроверг принадлежность ракеты к России. Президент Турции призвал провести детальное расследование инцидента.

Напомним, в минувший вторник, 15 ноября, появилось сообщение о том, что две ракеты упали в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе. Экстренные службы Польши позже подтвердили информацию о гибели двоих человек в результате взрыва.