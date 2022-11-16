Украина выразила несогласие с выводами Запада о происхождении упавшей в Польше ракеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что власти страны не согласны с выводами западных стран по поводу происхождения упавшей на территории Польши ракеты. Об этом он написал в своем посте в социальной сети Facebook*.

Также представитель Незалежной отметил, что Киев "выступает за совместное с партнерами детальное изучение этого инцидента". Дополнительно Украина просит предоставить доступ к месту случившегося.

Ранее президент США Джо Байден заявил партнерам по "Большой семерки" (G7) и НАТО, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой системы противовоздушной обороны (ПВО).

Также инцидент в Польше прокомментировали и в Минобороны РФ. В военном ведомстве заявили, что сообщения польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении "российских" ракет на территории страны в районе населенного пункта Пшеводув является провокацией.

* - запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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