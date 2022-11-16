В США ожидают замедление боевых действий на Украине зимой Фото: REUTERS

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли считает, что в зимнее время года темпы боевых действий на Украине, скорее всего, снизятся. Не исключено, что это может дать возможность для политического урегулирования ситуации. Об этом эксперт рассказал на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы по помощи Киеву.

- Естественная тенденция такова, что зимой тактические операции замедляются ...Зимой может быть много активности, но, если говорить о том, как бывает обычно, из-за погодных условий проведение тактических операций немного замедлится, - заявил Милли.

Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отверг возможность замораживания конфликта с Россией на зиму, заявив, что перед украинскими войсками стоит задача продолжить освобождение страну.

Тем временем, авторы статьи в американской газете New York Times считают, что вероятная приостановка боевых действий на Украине на фоне зимы может продлиться до полугода.