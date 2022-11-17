Министр инфраструктуры Украины заявил о продлении зерновой сделки на 120 дней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновая сделка, которая истекает в субботу, 19 ноября, будет продлена на 120 дней.

«Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море. Продлена еще на 120 дней. Это решение было принято только что в Стамбуле», - написал глава ведомства на своей странице в соцсетях, отметив, что гарантами выполнения данных обязательств все также остались Организация Объединенных Наций (ООН) и Анкара.

Президент Украины Владимир Зеленский тем временем также подтвердил, что «зерновая сделка» будет продлена на 120 дней.

Напомним, в конце июля этого года, Анкара, Москва, Киев, а также ООН подписали соглашение, в котором говорилось о вывозе зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а для выполнения этого договора в Стамбуле разработали совместный координационный центр. Как писал сайт KP.RU, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках зерновой сделки из украинских портов вывезено 11 млн тонн сельскохозяйственной продукции.