Генсек ООН поприветствовал согласие сторон продлить зерновую сделку Фото: REUTERS

Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттереш поприветствовал согласие всех сторон продлить действие зерновой сделки.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил о продлении зерновой сделки на 120 дней, а позже данную информацию подтвердил украинский президент Владимир Зеленский.

«Я приветствую соглашения всех сторон продолжить черноморскую зерновую инициативу для обеспечения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений из Украины», - заявил генсека ООН.

Как отметил Гуттереш, ООН намерен полностью поддерживать координационный центр, «с тем чтобы этот жизненно важный канал снабжения продолжал бесперебойно функционировать». По его словам, организация полностью привержена отстранения остающихся препятствий для экспорта продовольствия из России.