Зеленский подтвердил заявление о продлении действия зерновой сделки на 120 дней Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил заявление о продлении действия зерновой сделки.

Ранее в четверг, 17 ноября, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил о продлении зерновой сделки на 120 дней.

«Зерновое соглашение продлено на 120 дней … Ожидаем официального оглашения от партнеров - ООН и Турции», - заявил украинский лидер, отметив, что Киев совместно с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом приняли ключевое решение о глобальной борьбе с продовольственным кризисом.

Напомним, в конце июля 2022 года, Турция, Россия, Украина, а также ООН подписали соглашение, в котором говорилось о вывозе зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а для выполнения данного договора в Стамбуле подготовили совместный координационный центр. Как писал сайт KP.RU, накануне турецкий лидер заявил, что в рамках зерновой сделки из украинских портов вывезено 11 млн тонн сельскохозяйственной продукции.