FT: В НАТО заявили о разрушении доверия к Украине после инцидента с ракетами в Польше

В НАТО заявили о разрушении доверия к Украине после инцидента с ракетами в Польше Фото: pixabay.com

Доверие к Украине в Североатлантическом альянсе сильно подорвано после инцидента с падением ракет в Польше, рассказал дипломат одной из стран НАТО.

По информации Financial Times, в альянсе считают позицию Киева смешной. Дипломат отметил, что «Украину никто не обвиняет, но она откровенно лжет». Это, по его словам, действует «еще более разрушительно, чем ракеты».

Напомним, ранее Министерство обороны РФ прокомментировало падение ракеты на территории Польше, указав на то, что удары Вооруженными силами (ВС) России наносились на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы, а также сообщили о том, что обломки ракеты были однозначно идентифицированы российскими экспертами как элементы зенитной управляемой ракеты С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Между тем президент США Джо Байден не считает слова украинского лидера Владимира Зеленского доказательством непричастности Украины к падению ракет на польской территорию.