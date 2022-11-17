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НовостиПолитика17 ноября 2022 9:09

Премьер Украины заявил о взрывах на "Южмаше" и объектах газодобычи страны

Шмыгаль заявил также о взрывах на предприятиях
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Премьер Украины заявил о взрывах на объектах газодобычи страны

Премьер Украины заявил о взрывах на объектах газодобычи страны

Фото: REUTERS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, 17 ноября, заявил, что взрывы случились на предприятиях и объектах газодобычи страны.

«Пока над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, "Южмаш"», - приводит слова главы украинского правительства издание «Страна.ua».

Напомним, сегодня, 17 ноября, во всех украинских областях объявили воздушную тревогу. Первые сирены прозвучали рано утром в восточных и южных областях Украины, после чего сообщения получили жители центральной и западной частей. Позже заявили о взрывах в Одессе и Днепропетровске.

Как писал сайт KP.RU, власти Одесской области сообщили о взрыве на объекте критической инфраструктуры в регионе, а заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в результате ракетного удара.