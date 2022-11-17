Песков заявил, что Киев не хочет никаких переговоров с Москвой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Украины не хотят никаких переговоров с Россией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Трудно себе представить вообще публичные переговоры – публичных переговоров не бывает. Тем более публичные переговоры в такой сфере. Но однозначно одно: украинская сторона не хочет никаких переговоров. Специальная военная операция продолжается, ее цели должны быть достигнуты», – сказал он журналистам.

Напомним, еще 8 ноября 2022 президент Украины Владимир Зеленский назвал условия мирных переговоров с Россией и заявил о готовности к диалогу. Среди них лидер Украины выделили обеспечение территориальной целостности его страны, а также возмещение убытков, понесенных в связи с конфликтом.

В МИД России назвали неприемлемыми предварительные условия переговоров от Украины, отметив, что Киев не хочет договариваться.