Гаагский суд заявил, что невозможно установить, кто дал команду о запуске ракеты, сбившей Боинг над Донбассом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Гаагский суд 17 ноября заявил, что невозможно установить, кто именно дал команду о запуске ракеты, сбившей Боинг МН17 над Донбассом в 2014 году. Не удалось установить и действия экипажа зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого был сбит самолет, сообщил судья.

При этом, считается, что обвиняемые по делу МН17 не были единой группой, как ранее утверждала прокуратура, однако они имели отношение к применению ЗРК "Бук".

Напомним, сегодня окружной суд Гааги огласит вердикт по делу о крушении малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс МН17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур и сбитого в небе Донбасса 17 июля 2014 года. Тогда в результате случившегося погибли 298 человек пассажиров и членов экипажа. Суд постановил, что лайнер был сбит ЗРК "Бук" со стороны Первомайского.

Как писал сайт KP.RU, что Россия не была допущена до расследования инцидента. Но даже несмотря на это РФ с самого начала была готова сотрудничать. Более того, Москва сама предоставляла следствию необходимую информацию, а в самой России даже были проведены моделирование ситуации и технические эксперименты. Однако многочисленные доводы со стороны РФ показались следствию неубедительными.

Там временем, в МИД РФ уже заявили о планах изучить документ с вердиктом. В российском дипломатическом ведомстве отметили, что "во всех этих вопросах каждый нюанс имеет значение".