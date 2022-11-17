Гаагский суд не увязал с Россией применение ЗРК "Бук" в деле о крушении МН17 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Окружной суд Гааги не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора по данному делу.

17 ноября судья огласил вердикт по делу о крушении "Боинга", выполнявшего рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого в Донбассе 17 июля 2014. Суд постановил, что лайнер был сбит ЗРК «Бук» со стороны Первомайского.

Также суд заочно приговорил к пожизненному заключению россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Они признанными виновными в крушении боинга MH17. Также судья признал их виновными в убийстве 298 пассажиров боинга. При этом, суд признал невиновным россиянина Олега Пулатова и отклонил требование обвинения поместить его в тюрьму.

Напомним, Россия не была допущена до расследования инцидента. Но даже несмотря на это РФ с самого начала была готова сотрудничать. Более того, Москва сама предоставляла следствию необходимую информацию, а в самой России даже были проведены моделирование ситуации и технические эксперименты. Однако многочисленные доводы со стороны РФ показались следствию неубедительными.