Игорь Стрелков ответил на свой приговор Гаагского трибунала словами Ивана IV Грозного Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Игорь Стрелков прокомментировал приговор, вынесенный в отношении него Гаагским трибуналом. Бывшего главу Минобороны ДНР признали виновным по делу о крушении самолета в 2014 году.

17 ноября нидерландский суд заочно приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Помимо Стрелкова, виновными признаны Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Расследованием авиакатастрофы занималась международная комиссия, но Россию туда не допустили.

В итоге за годы, что длилось следствие, эксперты пришли к выводу, что именно Дубинский был инициатором перевозки ЗРК «Бук». Харченко помогал в транспортировке, а Стрелков отвечал за установку комплекса.

Четвертый фигурант - Олег Пулатов, но его суд признал невиновным. Игорь Стрелков прокомментировал приговор цитатой из письма царя Ивана IV Грозного.

- А если ты, взяв собачий рот, захочешь лаять для забавы – так то твой холопский обычай: тебе это честь, а нам и сноситься с тобой – бесчестие, а лай тебе писать – и того хуже, а перелаиваться с тобой – горше того не бывает на этом свете, а если хочешь перелаиваться, так ты найди себе такого же холопа, какой ты сам холоп, да с ним и перелаивайся, — цитирует его слова «360».

Депутат Госдумы Сергей Колунов остался возмущенным данным решением и отметил, что его нельзя считать справедливым.

- Можем ли мы сказать, что решение Гаагского суда было принято с учетом всех мнений и независимой оценки всех фактов? Нет! Вопросов много, - отметил он в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

А первый уполномоченный при ЕСПЧ Павел Лаптев полагает, что все происходящее можно назвать заговором.

- Это, во-первых, не этого суда компетенция. Во-вторых, доказательств никаких нет. В-третьих, это какой-то полный маразм, - сказал он Пятому каналу.