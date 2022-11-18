Мэр Ивано-Франковска призвал жителей города выехать на зиму в село Фото: REUTERS

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив посоветовал жителям многоэтажных домов выезжать на зиму в село, указав на тяжелую обстановку с электроснабжением в областном центре.

Рекомендую найти место пребывания в сельской местности или в индивидуальных домах. Кто-то может иметь членов семьи, знакомых в селах. Желательно договориться о проживании, - приводит «Страна.ua» слова градоначальника.

По словам градоначальника, «очень тяжело будет выживать в многоквартирных домах», а в Ивано-Франковске позже ситуация с электричеством станет только хуже.

Напомним, еще в начале ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице без света остаются 450 тысяч квартир, указав, что это в полтора раза больше, чем ранее. Градоначальник призвал всех жителей «максимально экономить электроэнергию, потому что ситуация остается сложной», сообщив также о стабилизационных отключениях. Позже жителей Киева предупредили об аварийных отключениях электричества из-за дефицита мощности.