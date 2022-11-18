Си Цзиньпин призвал уважать территориальную целостность всех стран

Си Цзиньпин считает, что все действующие конфликты должны быть урегулированы мирным путем при помощи диалога Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга, не вмешиваясь во внутреннюю политику другого государства. Об этом он заявил на 29-й неформальной встрече лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке. Его выступление транслировало Центральное телевидение Китая.

"Мы должны четко придерживаться общей, совместной, устойчивой и основанной на сотрудничестве концепции безопасности, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, не вмешиваться во внутренние дела других государств", - сказал Си Цзиньпина.

По его мнению, все действующие конфликты должны быть урегулированы мирным путем при помощи диалога.

"Мы должны уважать путь развития и социальную систему, выбранные самостоятельно народами всех стран, уважать разумные озабоченности в сфере безопасности всех стран", - подчеркнул лидер Китая.

Он считает, что мировое сообщество должно подключаться активно к процессам глобального управления. Только таким образом, по мнению Си Цзиньпина можно добиться мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на всей Земле.

Напомним, на саммите G20 Си Цзиньпин призвал прекратить огонь и возобновить мирные переговоры по Украине, отметив, что Китай будет содействовать урегулированию украинского кризиса "собственными методами".

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20, выступая перед главами государств, озвучил "формулу мира", среди условий которой необходимо соблюсти восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, а также "возвращение справедливости", противодействие "экоциду", недопущение эскалации и фиксацию окончания военных действий.