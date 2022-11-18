МИД Турции заявил о лицемерии и двойных стандартах после теракта в Стамбуле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что видны лицемерие и двойные стандарты после совершенного в Стамбуле террористического акта.

Чавушоглу отметил подачу теракта в Стамбуле в газете The New York Times.

«Увидели лицемерие, двойные стандарты… С другой стороны, они говорят, не езжайте туристам, нанесен урон турецкому туризму. Но ситуация, приток туристов показывает, что они не достигли своих целей. Пусть они продолжают поддерживать террористов, вооружать их, мы продолжаем принимать свои меры", - заявил глава ведомства.

Напомним,13 ноября 2022 года в Стамбуле на центральной пешеходной улице Истикляль произошел взрыв, в результате которого погибло шесть человек, еще 81 человек пострадал. За совершение теракта задержана гражданка Сирии Альхам Альбашир. По данным генконсульства России в Стамбуле от взрыва пострадали трое российских граждан.

Как сообщал сайт KP.RU, Владимир Путин направил телеграмму президенту Турции Реджепу Эрдогану с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями террористического акта в Стамбуле.

Турецкие власти отказались принимать соболезнования от американского

Кроме того, 15 ноября в районе Фатих в Стамбуле взорвался автомобиль, пламя от которого перекинулось на припаркованные рядом машины.