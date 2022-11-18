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НовостиПолитика18 ноября 2022 13:43

Макрон заявил, что Китай играет важную роль в оказании давления на Россию

Пекин может заявить Москве об опасности нарушения «ядерного порога», отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Макрон заявил, что Китай играет важную роль в оказании давления на Россию

Макрон заявил, что Китай играет важную роль в оказании давления на Россию

Фото: REUTERS

Китай играет важную роль, оказывая давление на Россию и тем самым напоминая ей о необходимости заключить мир с Украиной, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

«Китай играет важную роль, которая заключается в оказании давления на Россию», – заявил политик в интервью газете Financial Times.

По мнению французского лидера, Китай может внести большой вклад в развитие дискуссии о прекращении конфликта на Украине и заявить России об опасности нарушения «ядерного порога».

Напомним, президент Франции высказал надежду, что постоянные члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), а также представители европейских государств будут частью переговорного процесса между российской и украинской стороной. Также политик в ходе пресс-конференции по итогам форума АТЭС обратился с призывом к Китаю, Индии и другим странам оказать содействие в возвращении России за стол переговоров с Украиной.