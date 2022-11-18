Макрон призвал страны АТЭС помочь в возвращении России к переговорам с Украиной Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам форума АТЭС обратился с призывом к Китаю, Индии и другим странам оказать содействие в возвращении России за стол переговоров с Украиной.

«Франция занимается не только поддержкой Украины. Она продолжит делать это, но также будет плотно работать с другими странами: Китаем, Индией, всем регионом, Ближним Востоком, Африкой, Латинской Америкой, чтобы добиться понимания, что эта война – также и ваша проблема, которая влечет серьезную дестабилизацию», - сказал Макрон.

Президент Франции обратился за помощью, чтобы «донести это сообщение до России».

Как сообщал сайт KP.RU, президент Украины Зеленский выдвигал ряд условий для возобновления мирных переговоров с Россией, среди которых называл возмещение убытков в связи с конфликтом.

Замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что предварительные условия для переговоров, которые выдвигает Украина, являются неприемлемы для России.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о недопустимости затягивания российско-украинского конфликта и предложил оживить дипломатические переговоры.