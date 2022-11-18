МИД России призвал международные организации расследовать расстрел российских пленных Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что ведомство потребовало от международных организация осудить расстрел российских пленных.

Кроме того, в МИД призвали провести тщательное расследование ситуации.

- Требуем от международных организаций осудить это вопиющее преступление, провести его тщательное расследование. Каждое совершенное украинскими вооруженными формированиями зверство не останется безнаказанным, - сообщила Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее сайт KP.RU писал, что Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту массового расстрела российских пленных украинскими военными. Об этом 18 ноября заявили в ведомстве.

А незадолго до этого заявления в российском Минобороны сообщили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен российских военнослужащих. Всего они расстреляли более 10 человек.