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НовостиПолитика18 ноября 2022 17:24

МИД России призвал международные организации расследовать расстрел российских пленных

По словам Захаровой, каждое совершенное украинскими вооруженными формированиями зверство не останется безнаказанным
София ГОНЧАРОВА
МИД России призвал международные организации расследовать расстрел российских пленных

МИД России призвал международные организации расследовать расстрел российских пленных

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что ведомство потребовало от международных организация осудить расстрел российских пленных.

Кроме того, в МИД призвали провести тщательное расследование ситуации.

- Требуем от международных организаций осудить это вопиющее преступление, провести его тщательное расследование. Каждое совершенное украинскими вооруженными формированиями зверство не останется безнаказанным, - сообщила Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее сайт KP.RU писал, что Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту массового расстрела российских пленных украинскими военными. Об этом 18 ноября заявили в ведомстве.

А незадолго до этого заявления в российском Минобороны сообщили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен российских военнослужащих. Всего они расстреляли более 10 человек.