Минюст РФ включил в реестр физлиц-иноагентов Ирину Шихман и Noize MC Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минюст России включил в реестр физлиц-иноагентов журналистку Ирину Шихман*, рэпера Noize MC* (Иван Алексеев), блогера Михаила Светова*, журналиста Дмитрия Колезева* и других. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список физлиц-иноагентов также вошли блогер Руслан Карпук*, политик и блогер Вячеслав Мальцев*, физик Андрей Заякин*, юрист Олимпиада Усанова*.

До этого сообщалось, что рэпер Oxxxymiron* включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Напомним, в 2017 году в России был принят закон о СМИ-иноагентах, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в нашей стране иностранными агентами. В 2020 году в закон внесли поправки, позволяющие признавать иностранными агентами не только организации и СМИ, но и физических лиц, получающих поддержку из-за рубежа прямо или через посредников.

* - Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.