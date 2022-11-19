NI: Украина боится лишиться поддержки США после выборов президента 2024 года

National Interest пишет, что Украину "беспокоит" перспективное сотрудничество Запада и России Фото: REUTERS

В Украине "обеспокоены" приходом новой власти в США после президентских выборов 2024 года, предполагают в статье журнала National Interest. По мнению журналистов, США, вероятно, могут стать сторонниками контактов с Россией.

"Больше всего Киев боится, что победу на президентских выборах в США через два года одержит тот, кто пожелает вести дела с Россией. Великие державы часто торгуются и договариваются, а "валютой" нередко становятся национальные интересы менее крупных государств. Украинские лидеры не хотят, чтобы интересы их страны ушли с молотка", — говорится в публикации.

В журнале пишут, что Украина "может лишиться" поддержки Запада из-за "умелых действий" России. Журналисты считают, что "Москва возобновит свое обаятельное наступление" и повлияет на мировое сообщество посредством манипуляций энергоресурсами за счет чего найдет "потенциальных союзников", - заключил автор публикации.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп официально объявил 15 ноября в штате Флорида о начале участия в президентской гонке-2024, сделав официальное обращение к своим сторонникам.

Тем не менее, канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на проигрыш экс-президента США Трампа на предстоящих выборах лидера Соединенных Штатов.