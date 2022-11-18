В Германии назвали причину выхода из строя гаубиц PzH 2000 в украинских войсках

Переданные Украине гаубицы PzH 2000 выходят из строя из-за нехватки запчастей Фото: ru.wikipedia.org

Германские гаубицы Panzerhaubitze 2000, переданные Вооруженным силам Украины, выходят из строя в связи с нехваткой запчастей, сообщают немецкие СМИ.

По информации Der Spiegel, после поставки гаубиц Министерство обороны не сумело вовремя заказать запчасти для регулярного ремонта и поддержания оружия в рабочем состоянии. Как отмечается в сообщении, большая часть поставленных ВСУ гаубиц нуждается в ремонте, поскольку активно используется в боевых действиях на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что Минобороны Германии предоставит Украине еще четыре самоходные гаубицы, доведя их общее количество до 14.

Напомним, в июле Германия поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня Mars-II. До этого министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев получил от Берлина первые три зенитно-ракетных комплекса Gepard, а также боеприпасы к ним. По его словам, Киев ожидает прибытия еще 12 ЗРК Gepard.