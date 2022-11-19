Премьер Британии Сунак встретился в Киеве с Зеленским Фото: кадр из видео

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел в Киеве встречу с президентом Украины Владимром Зеленским в субботу, 19 ноября. Кадры встречи в своем Telegram-канале опубликовал украинский лидер.

«С первых дней боевых действий Украина и Великобритания были мощными союзниками. Во время сегодняшней встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности. Вместе мы сильнее и достигнем желаемых результатов», – написал Зеленский.

Напомним, в конце октября британский премьер заявил, что президент Украины и его народ могут рассчитывать на поддержку со стороны Лондона.

Как писал сайт KP.RU, ранее между Сунаком и Зеленским состоялся телефонный разговор, в котором говорилось о дальнейшей поддержке Лондоном киевских властей. В частности, премьер Великобритании заверил, что Лондон планирует поставить Киеву тысячу ракет класса «земля-воздух».