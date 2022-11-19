Власти Киева арестовали имущество российской компании на миллион долларов и передали ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Киеве арестовали активы российской компании на сумму 40 миллионов гриве (один миллион долларов), передав имущество Вооруженным силам Украины.

«В столице стражи порядка арестовали активы российской компании на 40 миллионов гривен. Предприятие занималось продажей горюче-смазочных материалов и веществ. Арестованное и изъятое горючее передали на нужды ВСУ», – сказано в Telegram-канале МВД Украины.

Как установили следователи, компания зарегистрирована в России. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Напомним, в конце октября суд на Украине арестовал имущество шести членов Совета Федерации. Украинскими прокурорами также осуществляется процессуальное руководство по другим уголовным производствам, в частности, в отношении активов российских миллиардеров Михаила Фридмана и Олега Дерипаски.

Ранее на Украине арестовали принадлежащее российским бизнесменам имущество на сумму 5,1 миллиона долларов.