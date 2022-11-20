Россия направила генсеку ООН письмо о жестоком обращении ВСУ с российскими военнопленными

Дмитрий Полянский заявил, что Россия направила в ООН письмо по поводу расстрела украинскими военными российских военнопленных. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская Федерация направила письмо о жестоком и бесчеловечном отношении украинской стороны к российским военнопленным в адрес Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Об этом в субботу 19 ноября заявил зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Сегодня мы направили письмо по этому вопросу Антониу Гутеррешу и попросили распространить его в качестве официального документа в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН», - написал Полянский в Twitter.

Дипломат призвал привлечь Украину к ответственности за совершенные ею военные преступления.

«Украина должна быть привлечена к ответственности за свои военные преступления», - добавил он.

Напомним, в сети было распространено видео, на котором украинские военные расстреляли в упор группу российских пленных. ВСУ расстреливали военнопленных, когда они уже были безоружными и лежали на земле.

Минобороны РФ отреагировало на массовую казнь безоружных российских воинов.

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