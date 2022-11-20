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НовостиВ мире20 ноября 2022 1:17

Маск восстановит страницу Трампа в Twitter

Так решили участники голосования, которое Илон Маск провел в социальной сети
Мария ПАВЛОВА
Трамп заявил, что не будет пользоваться Твиттером, если его аккаунт в этой соцсети будет восстановлен.

Трамп заявил, что не будет пользоваться Твиттером, если его аккаунт в этой соцсети будет восстановлен.

Фото: REUTERS

Американцы проголосовали за восстановление аккаунта экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter. Таковы результаты опроса, который провел новый владелец Twitter Илон Маск.

Напомним, миллиардер Илон Маск назвал ошибкой блокировку Twitter-аккаунта Трампа и решил привлечь общественность к решению вопроса о возможности восстановления аккаунта Дональда Трампа в этой социальной сети.

Аккаунт Трампа был заблокирован предыдущим руководством Twitter. Новый владелец сети после завершения опроса заявил, что страница политика будет восстановлена.

Тем временем Трамп публично заявил о том, что даже в случае, если его аккаунт в Twitter будет разморожен и ему снова будет позволено публиковать посты, он не намерен возвращаться в эту социальную сеть. Политик дал понять, что в настоящее время ему пока достаточно собственной соцсети под названием Truth.

Трамп еще до завершения Маском сделки по покупке Twitter утверждал, что не собирается возвращаться в эту социальную сеть.