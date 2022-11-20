В Казахстане началось голосование на внеочередных выборах президента

В Казахстане проходят внеочередные президентские выборы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Казахстане началось голосование на внеочередных президентских выборах. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

Сообщается, что на пост президента страны претендуют шесть кандидатов, в том числе и действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Также к выборам допущены экономист Мейрам Кажыкен, глава фермерской ассоциации Жигули Дайрабаев, представитель оппозиции Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова и общественный деятель Каракат Абден.

В списках избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституцию страны, которые предусматривают семилетний президентский срок в республике без права последующего переизбрания. После этого он назначил внеочередные выборы президента Казахстана.

Ранее Токаев заявил, что санкции создают угрозу голода для миллионов и, выступая на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, призвал вывести сферу продовольствия и удобрений из-под ограничений и реформировать всемирную организацию.

Также Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан будет развивать союзнические отношения с Россией, сохраняя нейтралитет.