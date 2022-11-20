Минобороны Турции заявило о соответствии воздушной операции в Сирии и Ираке Уставу ООН

В Турции заявили о соответствии воздушной операции "Коготь-меч" Уставу ООН. Фото: REUTERS

Минобороны Турции подтвердило проведение воздушной операции на севере Сирии и Ирака. Об этом в воскресенье передает турецкое агентство Anadolu Ajancy.

Сообщается, что воздушная операция под названием «Коготь-меч» была направлена против курдских боевиков, базирующихся на северных территориях Ирака и Сирии. Также в турецком оборонном ведомстве заявили о соответствии проведенной операции Уставу ООН.

«Министерство национальной обороны Турции заявляет, что операция была проведена в соответствии с правом на самооборону согласно статье 51 Устава ООН», - передает агентство.

Ранее сообщалось о террористическом акте, который произошел в центре Стамбула 13 ноября. В результате взрыва на оживленной туристической улице более 80 человек были ранены, шестеро погибли.

Турецкие силовики рассматривают версию теракта.

Также сообщалось, что мощный взрыв прогремел во вторник 15 ноября в Стамбуле в районе Фатих. Пламя, вырвавшееся из взорвавшейся машины, распространилось на ряд припаркованных рядом автомобилей.