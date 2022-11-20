Минобороны России: Украинские войска дважды обстреляли Запорожскую АЭС 20 ноября 2022 года Фото: REUTERS

20 ноября украинские войска дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС, а днем ранее по территории станции было выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Всего ВСУ выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

- Утром 20 ноября украинские войска дважды обстреляли территорию атомной станции. ... Стрельба велась из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ, - уточнили в военном ведомстве.

Также сообщается, что ответным огнем российские артиллеристы подавили огневые средства противника. Что касается радиационной обстановки, то она остается в норме.

- Последствия повреждений в результате артобстрелов ВСУ будут уточнены после обследования территории станции экспертами МАГАТЭ и Росатома, - заявили Минобороны.

Ранее сайт KP.RU писал, что вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. В результате обстрелов был повреждены специальный корпус и система охлаждения.

А до этого сообщалось, что Запорожская АЭС подверглась массированному обстрелу со стороны украинских войск, повреждена высоковольтная линия электропередачи и оборудование связи одного из энергоблоков.