Мониторинговая миссия ООН призвала расследовать расправу украинских боевиков над российскими военнопленными Фото: REUTERS

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) призвала изучить видео с убийством безоружных российских военнопленных.

- Миссии известно о данном видео, занимаемся его изучением, - цитирует заявление издание Associated Press.

Днем ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявлял, что организация призвала все стороны конфликта расследовать все сообщения о нарушениях прав человека, комментируя данные о расстреле российских военных украинскими служащими.

Накануне в Минобороны РФ сообщали, что украинские военные намеренно убили попавших в плен российских военнослужащих. Всего они расстреляли более 10 человек. После этого Следственный комитет России завел уголовное дело по факту массового расстрела российских пленных украинскими военными.

Тем временем, украинская сторона не торопится осуждать бесчеловечное поведение собственных солдат. Так, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина акцентировала внимание на сомнительности обвинений российской стороны. Она считает "маловероятным", что опубликованные кадры на самом деле доказывают обвинения, озвученные РФ.