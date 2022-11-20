Вице-премьер Украины Стефанишина заявила, что Киев проверит видео с расстрелом пленных россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев намерен изучить видеозапись с расстрелом российских военнопленных. Об этом чиновница заявила в кулуарах форума по безопасности в канадском Галифаксе, сообщает CNBC.

- Конечно, украинские власти проведут расследование этого видео, - заверила она.

При этом украинская сторона не торопится осуждать бесчеловечное поведение собственных солдат. Наоборот, Стефанишина акцентировала внимание на сомнительности обвинений российской стороны. Она считает "маловероятным", что опубликованные кадры на самом деле доказывают обвинения, озвученные РФ.

Накануне в МИнобороны РФ сообщали, что украинские военные намеренно убили попавших в плен российских военнослужащих. Всего они расстреляли более 10 человек. После этого Следственный комитет России завел уголовное дело по факту массового расстрела российских пленных украинскими военными.

Также официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что ведомство потребовало от международных организация осудить расстрел российских пленных. Кроме того, в МИД призвали провести тщательное расследование ситуации.

А в ЛНР офицер Народной милиции Республики Андрей Марочко рассказал, кто устроил расправу над российскими военнопленными. По его словам, их расстреляли солдаты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.