Советник главы офиса Зеленского потребовал у Запада 200 танков и ракеты ATACMS для ВСУ Фото: REUTERS

Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о том, какое вооружение необходимо получить Киеву от Запада.

По его словам, ВСУ требуется от 150 до 200 танков и порядка 300 бронеавтомобилей. Также для наступления на юге страны и под Луганском украинским военным нужны 100 артиллерийских орудий, 50-70 реактивных систем залпового огня и 10-15 противотанковых установок. Об этом Подоляк рассказал в интервью France 24.

Cоветник главы офиса Зеленского сообщил о необходимости получения американских ракет ATACMS, чья дальность поражения достигает 300 километров.

Летом этого года сообщалось, что вооруженные силы РФ уничтожили более 100 ракет к американским РСЗО HIMARS в Днепропетровской области.

Кстати, США пока не готовы поставить Украины баллистические ракеты с радиусом действия до 300 километров ATACMS. По информации CNN, в администрации президента США Джо Байдена считают, что ситуация на полях боя еще не поменялась настолько, чтобы проводить "значительные изменения в стратегии", поэтому такие ракетные системы и танки пока не будут предоставлены Киеву, несмотря на его запросы в Пентагон.