На Украине ликвидирован один из главных рекрутеров иностранных боевиков Гастон Бессон Фото: REUTERS

На Украине в зоне проведения спецоперации ликвидирован 46-летний француз Гастон Бессон. Он является одним из основателей Украинского интернационального легиона. Об этом сообщил в соцсети его сослуживец, пишет "Российская газета".

Уточняется, что Бессон выполнял роль одного из главных рекрутеров иностранных боевиков для Украины. Его подразделение состояло в основном из европейских неонацистов, которое подчинялось батальону "Азов"*.

В молодости француз проходил службу в десантных войсках и спецназе. После этого он прошел "через две войны и три восстания в Хорватии, Боснии, Бирме, Лаосе, Суринаме", отмечается в публикации издания.

Ранее газета The Washington Post писала, что гражданин США Стивен Забельски погиб во время боевых действий на Украине 15 мая 2022 года. Данную информацию подтвердил газете Госдепартамент.

А накануне в районе города Артемовск (Бахмут) в Донецкой народной республике был ликвидирован 33-летний канадский наемник Йозеф Хильдебранд. Информацию об этом со ссылкой на членов его семьи распространило канадское издание CBC News. Как стало известно журналистам зарубежного СМИ, фермер из провинции Саскачеван, дважды побывавший в Афганистане, отправился воевать на Украину "в качестве добровольца" (при этом он получал жалование - то есть, фактически являлся наемником).

"Азов"* - *Запрещенная в России террористическая организация