Британские правоохранительные органы опасаются попадания поставляемого Украине оружия в руки террористов. Фото: REUTERS

Существует риск попадания поставляемого Западом Украине оружия в руки террористов. Жто допустил глава британского Национального агентства по борьбе с преступностью Грэм Биггар.

«Как и в любом конфликте, когда страну заливают оружием, есть риск негативных последствий. По завершении конфликта остаются избыточные вооружения, которые попадают в руки преступников или террористов», - сказал Биггар в интервью изданию The Sunday Times, которое опубликовано в воскресенье 21 ноября.

Глава Национального NCA отметил, что пока не было зафиксировано случаев попадания поставляемого на Украину оружия в руки террористов и добавил, что обсуждал эту тему с украинскими коллегами. Также в этом направлении работает Европол и правоохранительные органы других европейских стран, уточнил Грэм Биггар.

Ранее британский обозреватель Кафлин заявил, что Запад опасается возможности использования против него поставляемого Украине оружия.

В то же время замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал США спонсором международного терроризма и заявил, что поставляемое на Украину оружие расползается по миру под «крышей» США.