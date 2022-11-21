Токаев анонсировал кардинальные изменения в экономике Казахстана и реформу институтов власти

Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане будет реформирована экономика и органы власти. Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал кардинальные изменения в экономике страны и реформу институтов власти. Такое заявление Токаев сделал после объявления результатов exit poll на президентских выборах в Казахстане. Согласно этим данным, Токаев набрал более 82 процентов голосов избирателей.

«Кардинальные изменения произойдут в экономике. Мы будем повышать благосостояние граждан», - цитирует Токаева РИА Новости. Президент Казахстана также заявил, что страна перейдет к новой форме политического устройства и призвал казахстанцев к единству.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан будет развивать союзнические отношения с Россией, при этом внешнеполитической доктриной республики останется нейтралитет.

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