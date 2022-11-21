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НовостиВ мире20 ноября 2022 23:22

Токаев анонсировал кардинальные изменения в экономике Казахстана и реформу институтов власти

По данным exit poll Токаев набрал более 82 процентов голосов на внеочередных президентских выборах
Мария ПАВЛОВА
Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане будет реформирована экономика и органы власти.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане будет реформирована экономика и органы власти.

Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал кардинальные изменения в экономике страны и реформу институтов власти. Такое заявление Токаев сделал после объявления результатов exit poll на президентских выборах в Казахстане. Согласно этим данным, Токаев набрал более 82 процентов голосов избирателей.

«Кардинальные изменения произойдут в экономике. Мы будем повышать благосостояние граждан», - цитирует Токаева РИА Новости. Президент Казахстана также заявил, что страна перейдет к новой форме политического устройства и призвал казахстанцев к единству.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан будет развивать союзнические отношения с Россией, при этом внешнеполитической доктриной республики останется нейтралитет.

Кто такой Касым-Жомарт Токаев, которй после распада Союза уговорил Украину передать России ядерное оружие, читайте здесь на KP.RU.