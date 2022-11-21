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НовостиПолитика21 ноября 2022 2:52

Министр обороны Германии Ламбрехт увидела бреши в европейской системе ПВО после падения ракеты в Польше

Германия заявила о «серьезных проблемах» бундесвера
Мария ПАВЛОВА
В Германии заявили, что ЧП с украинской ракетой в Польше выявило серьезные бреши в европейской системе ПВО.

В Германии заявили, что ЧП с украинской ракетой в Польше выявило серьезные бреши в европейской системе ПВО.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В европейской системе противовоздушной обороны существуют серьезные бреши, которые стали видны после падения украинской ракеты в Польше. Об этом заявила глава оборонного ведомства ФРГ Кристина Ламбрехт.

«Мы должны стать лучше во всех областях. В частности, в области противовоздушной обороны. В Европе есть бреши», - сказала Ламбрехт в интервью немецкой газете Rheinische Post, добавив, что после десятилетий экономии бундесвер столкнулся с серьезными проблемами.

Напомним, две ракеты упали на территории Польши 15 ноября, в результате погибли два человека.

Российское Минобороны после этого заявило, что по Польше и Киеву удары не наносились и назвало обвинения в адрес России в связи с падением ракет в Польше «намеренной провокацией с целью эскалации».

Тем временем глава правящей в Польше партии Качиньски предложил США разместить в стране ядерное оружие.