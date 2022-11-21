Россиянам рассказали, какие виды коммунальных услуг подорожают с 1 декабря 2022 года

Россиян ждет повышение цен на некоторые услуги ЖКХ. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 декабря 2022 года в России будут проиндексированы тарифы ЖКХ. Это будет сделано досрочно. Больше придется платить за электроэнергию, газ, отопление, горячую и холодную воду, вывоз твердых бытовых отходов. Об этом напомнила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

В интервью агентству «Прайм» Лебединская сказала, что в этом списке отсутствует плата за содержание и ремонт жилья, за капремонт и за радиоточку.

«Соответственно, установление предельных тарифов на них не распространяется», - сказала доцент, напомнив, что определенные категории граждан имеют льготы на оплату услуг ЖКХ.

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