В США заявили о необходимости выдвинуть Украине ультиматум, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров с Россией. Фото: REUTERS

Экс-аналитик ЦРУ Фред Флейтц назвал способ заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Этого должны потребовать США, выдвинув Киеву жесткие условия, сказал эксперт в интервью Newsmax.

«Мы должны потребовать, чтобы Украина участвовала в мирных переговорах», - сказал Флейтц, добавив, что Соединенные Штаты должны обозначить, что продолжат помогать Киеву только при условии согласия Украины на переговоры с Россией. Также аналитик призвал администрацию Вашингтона тщательнее отслеживать, как Украина использует выделяемые ей финансы.

Ранее в Польше потребовали от Украины извиниться за «волынскую резню» для дальнейшего получения оружия. Политолог Сыкульский назвал возмутительным отказ Киева взять ответственность за геноцид поляков в 1943 году.

Тем временем глава Национального британского агентства по борьбе с преступностью заявил об обеспокоенности возможностью попадания поставляемого Западом Украине оружия в руки террористов.