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НовостиПолитика21 ноября 2022 3:25

В США предложили выдвинуть Киеву ультиматум

Бывший аналитик ЦРУ заявил, что Вашингтон должен помогать Киеву только при условии согласия Украины на переговоры с Россией
Мария ПАВЛОВА
В США заявили о необходимости выдвинуть Украине ультиматум, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров с Россией.

В США заявили о необходимости выдвинуть Украине ультиматум, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров с Россией.

Фото: REUTERS

Экс-аналитик ЦРУ Фред Флейтц назвал способ заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Этого должны потребовать США, выдвинув Киеву жесткие условия, сказал эксперт в интервью Newsmax.

«Мы должны потребовать, чтобы Украина участвовала в мирных переговорах», - сказал Флейтц, добавив, что Соединенные Штаты должны обозначить, что продолжат помогать Киеву только при условии согласия Украины на переговоры с Россией. Также аналитик призвал администрацию Вашингтона тщательнее отслеживать, как Украина использует выделяемые ей финансы.

Ранее в Польше потребовали от Украины извиниться за «волынскую резню» для дальнейшего получения оружия. Политолог Сыкульский назвал возмутительным отказ Киева взять ответственность за геноцид поляков в 1943 году.

Тем временем глава Национального британского агентства по борьбе с преступностью заявил об обеспокоенности возможностью попадания поставляемого Западом Украине оружия в руки террористов.