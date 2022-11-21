В России подорожало отечественное шампанское перед Новым годом

Стоимость некоторых продуктов растет с приближением Нового года Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С приближением Нового года в России наблюдается рост цен на продукты для праздничного стола. Об этом рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

По ее словам, отечественное шампанское подорожало с 390 до 500 рублей, стоимость охлажденного лосося увеличилась на 27,64%, креветки – на 22,04%, икры лосося – на 12,5%. При этом с приближением праздника цены могут стать еще выше, прогнозирует эксперт.

Лебединская добавила, что некоторые продукты, наоборот, дешевеют. В их числе апельсины (-11,98%), виноград (-9%) и груши (-6,34%).

Как ранее писал сайт KP.RU, специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса "Финмир" Валентина Милашевская рекомендовала заблаговременно запастись шампанским и импортным алкоголем, так как эта продукция к Новому году может серьезно вырасти в цене.

Также эксперт советует приобрести заранее традиционные новогодние деликатесы, красную и черную икру, консервы.

Напомним, экономист Михаил Беляев назвал продукты, которые, с высокой долей вероятности, подорожают в 2023 году. Прежде всего изменение цен связано с инфляцией, а еще с тем, что на рынке продовольственных товаров доминируют крупные компании, которые диктуют свои цены.