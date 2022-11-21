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НовостиОбщество21 ноября 2022 7:26

Бывшее подразделение KFC в России переименовано в "Юнирест"

Компания Yum! Brands продает российские активы
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Экс-подразделение KFC в России теперь называется "Юнирест"

Экс-подразделение KFC в России теперь называется "Юнирест"

Фото: REUTERS

Компания "ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс" (российская "дочка" Yum! Brands), владеющая брендом сети быстрого питания KFC, сменила название на "Юнирест". Соответствующие данные представлены в ЕГРЮЛ.

Как ранее писал сайт KP.RU, компания Yum! Brands заявила о готовности сделать еще один шаг в процессе ухода с российского рынка.

Как следует из сообщения, будут проданы рестораны, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов. Покупатель должен сделать ребрендинг ресторанов и сохранить рабочие места для всей российской команды.

Бизнес покупает локальный франчайзинговый оператор KFC - компания "Смарт Сервис" под управлением Константина Котова и Андрея Осколкова. Около семидесяти ресторанов предполагается вновь открыть под брендом Rostic's.