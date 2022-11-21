Песков заявил, что смена власти на Украине не является целью спецоперации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смена власти на Украине не является целью специальной военной операции России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, президент об этом уже говорил", - сказал пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.

Как отметил Песков, Москва стремится достичь в спецоперации своих целей, и они обязательно будут выполнены.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия не стремится к миру, а пытается добиться "краткосрочной передышки", когда речь идет о переговорах между Киевом и Москвой. По его словам, территориальные и суверенные уступки Украине не гарантируют мира, а "аморальные" компромиссы приведут к новым жертвам.

Ранее пресс-секретарь российского президента заявил журналистам, что у украинских визави "семь пятниц на неделе" - то они начинают переговоры, то отказываются от них, то желают публичных.