Мишустин подписал постановление о праве россиян на перерасчет платы за вывоз мусора

Михаил Мишустин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне вскоре смогут обращаться в управляющую компанию для перерасчета платы за вывоз мусора на период временного отсутствия. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Возможность не платить за вывоз бытовых отходов на время отъезда в отпуск или командировку появится у жителей многоквартирных домов с 1 марта 2023 года.

Для подтверждения своего отсутствия нужно будет предоставить документы, свидетельствующие об отъезде, например, турпутевки или авиабилеты.

Перерасчет будет производиться при отсутствии в доме сроком от пяти дней.

Как ранее писал сайт KP.RU, правительство РФ подготовило постановление о создании восьми экотехнопарков в России. На это в бюджете на 2022-й год предусмотрено 900 миллионов рублей.

Напомним, с 1 декабря 2022 года в России будут проиндексированы тарифы ЖКХ. Это будет сделано досрочно. Больше придется платить за электроэнергию, газ, отопление, горячую и холодную воду, вывоз твердых бытовых отходов. Об этом напомнила доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.