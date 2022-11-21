Столтенберг заявил о предоставлении значительной военной помощи Украине до начала спецоперации Фото: Shutterstock

Североатлантический альянс представил Украине значительную военную помощь Украине до начала российской специальной военной операции, однако должен был сделать это еще раньше, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Если есть какой-то урок из ситуации на Украине, так это то, что мы должны были поддерживать Украину еще больше и еще раньше. Страны НАТО оказывали помощь Украине с 2014 года, но НАТО могла бы сделать гораздо больше еще до начала боевых действий», – сказал политик на заседании парламентской ассамблеи альянса в Мадриде.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией и не будет втянута в конфликт на Украине, однако продолжит оказывать поддержку Киеву «в его оборонительной борьбе» и «защищать каждый дюйм» территории альянса.

Между тем стало известно, что страны НАТО обеспокоены тем, что дальнейшие поставки вооружения Украине оставят их собственные армии без необходимых запасов.